GF Vip | Barù a rischio squalifica? Ecco cosa è successo

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nelle ultime ore, è scoppiato il caos nella casa del Grande Fratello Vip. Sembra, infatti, che uno dei concorrenti, forse in preda ai festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, abbia fumato della marijuana. È stata Sophie Codegoni a parlare dell’accaduto ai suoi compagni di avventura. Ovviamente, le sue parole non sono passate inosservate agli occhi degli spettatori che, immediatamente, hanno iniziato a condividere post sui social network. La produzione del reality ha cercato di mettere a tacere la, censurando le conversazioni dei concorrenti, ma è evidente che non sia riuscita a mascherare l’avvenimento.sotto accusa per un presunto spinello Sophie Codegoni, durante una conversazione con Alessandro Basciano, ha rivelato che, nella notte di Capodanno, ...