(Di lunedì 3 gennaio 2022) L’Inter segue sotto traccia Gonzalo Villar della Roma Nel calciomercato di gennaio che inizia oggi, l’Inter farà operazioni a costo zero o quasi per non appesantire ulteriormente il bilancio. Tra le ipotesi di mercato, secondo la Gazzetta dello Sport, non è da escludere un tentativo per Gonzalo Villar che nella Roma di Mourinho non sta trovando molto spazio. “Se i centrocampisti ad uscire saranno due (Sensi oltre a Vecino), a quel punto in casa nerazzurra diventerà necessario operare in entrata anche sulla mediana. Si penserà a un altro prestito secco, magari sfruttando l’infelicità altrui. Gonzalo Villar, ad esempio, rappresenta l’opposto del calcio predicato da Mo: lo spagnolo è poco portato al contrasto, alla fase difensiva, a tutto ciò che il portoghese chiede ai suoi mediani da battaglia”. “Per questo la Roma di José aveva già provato a darlo via d’estate, nonostante un ...