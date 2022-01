(Di lunedì 3 gennaio 2022) “Miundiil mese di. Da come sale, lanon lascia fare previsioni certe. Sicuramente per un giorno o 2 avremo meno tamponi e, in percentuale, piùati, perché in questi giorni di festa li fa solo chi ha sintomi o contatti diretti con positivi, ma cambia poco, perché tampone o non tampone, la diffusione è un dato di fatto - ad affermarlo è Massimo, ordinario fuori ruolo di malattie infettive presso l’Università Statale di Milano, intervistato ad Agorà su Rai Tre - realisticamente mi aspettouna crescita per diversi giorni e questo credo imponga prudenza”. Il Prof. @massimo51 ci aiuta a comprendere la situazione sanitaria nel nostro Paese con l'avanzare ...

Advertising

Gazzettino : Omicron, la curva dei #contagi sale ancora. Galli: «Picco a fine gennaio». Il rischio dei 2 milioni di positivi - HuffPostItalia : Galli: 'La curva crescerà ancora, mi auguro un picco di contagi entro gennaio' - mirko60036887 : RT @ilmessaggeroit: Omicron, la curva dei contagi sale ancora. Galli: «Picco a fine gennaio». Rischio 2 milioni di positivi - ilmessaggeroit : Omicron, la curva dei contagi sale ancora. Galli: «Picco a fine gennaio». Rischio 2 milioni di positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Galli curva

"Questo - ha concluso- dove porta non lo so. Se portasse al raffreddore andrebbe benone, ma ... Da come sale, lanon lascia fare previsioni certe. Sicuramente per un giorno o 2 avremo meno ...Da come sta salendo lail virus ha l'aria di diffondere talmente tanto da non lasciar fare previsioni certe '. Il picco dei contagi Omicron a gennaio e l'analisi disul dopo festività E ..."Mi auguro un picco di contagi entro il mese di gennaio. Da come sale, la curva non lascia fare previsioni certe. Sicuramente per un giorno o 2 avremo meno tamponi e, in percentuale, più contagiati, ..."Mi auguro un picco di contagi entro il mese di gennaio. Da come sale, la curva non lascia fare previsioni certe", spiega Massimo Galli, ordinario di malattie infettive presso l'Università Statale di ...