Forza e Coraggio, ricostruzione invernale e botto Coquin (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un mercato all’insegna dei botti in successione. Tanti rinforzi per cercare di rimodellare una squadra che sappia risalire la china e lasciare la parte bassa della classifica. La Forza e Coraggio si rifà l’abito con gli arrivi di Iuliano, Rea, Romagnoli, Fruggiero, Ricci, Vecchio e Ayari. Elementi importanti, giovani di prospettiva ed elementi di categoria superiore. E il botto finale ha il volto sorridente di Stephane Coquin. Attaccante classe ’82 con una carriera di tutto rispetto. Dagli inizi col Genoa, passando per la Serie C con Alessandria, Palmese, Castel Di Sangro, Giugliano e Aversa Normanna. Successivamente tanta Serie D collezionando oltre 300 presenze con le maglie della Scafatese, Campobasso, Battipagliese, Irsinese, Francavilla in Sinni, Terracina, Savoia e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un mercato all’insegna dei botti in successione. Tanti rinforzi per cercare di rimodellare una squadra che sappia risalire la china e lasciare la parte bassa della classifica. Lasi rifà l’abito con gli arrivi di Iuliano, Rea, Romagnoli, Fruggiero, Ricci, Vecchio e Ayari. Elementi importanti, giovani di prospettiva ed elementi di categoria superiore. E ilfinale ha il volto sorridente di Stephane. Attaccante classe ’82 con una carriera di tutto rispetto. Dagli inizi col Genoa, passando per la Serie C con Alessandria, Palmese, Castel Di Sangro, Giugliano e Aversa Normanna. Successivamente tanta Serie D collezionando oltre 300 presenze con le maglie della Scafatese, Campobasso, Battipagliese, Irsinese, Francavilla in Sinni, Terracina, Savoia e ...

