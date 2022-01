Ferrovie: sciopero l’8 gennaio, proclamato da sindacati autonomi (Di lunedì 3 gennaio 2022) sciopero dei dipendenti di Trenitalia, su tutto il territorio nazionale ad eccezione della Liguria, dalle ore 9 alle ore 17 di sabato 8 gennaio 2022. Lo rende noto Fs. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 gennaio 2022)dei dipendenti di Trenitalia, su tutto il territorio nazionale ad eccezione della Liguria, dalle ore 9 alle ore 17 di sabato 82022. Lo rende noto Fs. L'articolo proviene da Firenze Post.

