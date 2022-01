Elettra Lamborghini | dettagli piccanti a Capodanno col marito

(Di lunedì 3 gennaio 2022)ad alto tasso erotico per. La cantante ha confessato in una intervista a DiPiù che lo scorso 31 dicembre ha passato la notte insieme a suoAfrojack, con il quale ha avuto anche una disavventura mentre stavano sciando: “Abbiamo avuto un piccolo incidente sulla pista da sci, per fortuna senza farci

Advertising

Sami6ix : RT @PBItaliana: Elettra LAMBORGHINI - Sami6ix : RT @PBItaliana: Elettra LAMBORGHINI - infoitcultura : Elettra Lamborghini, gaffe clamorosa sui social, i fan non la perdonano: rimandata! – VIDEO - infoitcultura : Elettra Lamborghini 'Grazie a Dio l'ho scampata' | Grande paura - infoitcultura : Elettra Lamborghini, 'io e lui tutta la notte'. Dettagli piccanti, un indimenticabile Capodanno col marito -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

, "io e lui, tutta la notte...". Dettagli piccanti, un indimenticabile Capodanno rovente col maritinoCapodanno ad alto tasso erotico per. La cantante ha confessato in una intervista a DiPiù che lo scorso 31 dicembre ha passato la notte insieme a suo marito Afrojack, con il quale ha avuto anche una disavventura ...Con mio marito Afrojack abbiamo deciso di festeggiare in uno splendido resort in Svizzera, tutto è stato molto romantico perché abbiamo passato la notte del 31 da soli, in camera”. 02 gennaio 2022 a.La cantante ha dunque rivelato un incidente avuto sulla neve durante le vacanze di Capodanno del 2021. Elettra Lamborghini ha rivelato di aver avuto un incidente a Capodanno sulle piste da sci: ecco i ...