Di Marzio conferma: “Ecco quando Insigne si trasferirà al Toronto!” (Di martedì 4 gennaio 2022) Arrivano sempre più conferme sul trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto. Il club di MLS nei prossimi giorni è atteso in Italia, dove stringerà con ogni probabilità l’accordo con l’entourage del calciatore, che sembrerebbe sempre più convinto della scelta. A confermarlo è l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, nel corso della trasmissione ‘Calciomercato – L’originale‘. “Il calciatore accetterà l’offerta del Toronto – afferma il giornalista -, ma si trasferirà soltanto al termine della stagione”. NAPLES, ITALY – OCTOBER 21: Lorenzo Insigne of SSC Napoli celebrates after scoring their sides first goal during the UEFA Europa League group C match between SSC Napoli and Legia Warszawa at Stadio Diego Armando Maradona on October 21, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 gennaio 2022) Arrivano sempre più conferme sul trasferimento di Lorenzoal Toronto. Il club di MLS nei prossimi giorni è atteso in Italia, dove stringerà con ogni probabilità l’accordo con l’entourage del calciatore, che sembrerebbe sempre più convinto della scelta. Arlo è l’esperto di calciomercato, Gianluca Di, nel corso della trasmissione ‘Calciomercato – L’originale‘. “Il calciatore accetterà l’offerta del Toronto – afferma il giornalista -, ma sisoltanto al termine della stagione”. NAPLES, ITALY – OCTOBER 21: Lorenzoof SSC Napoli celebrates after scoring their sides first goal during the UEFA Europa League group C match between SSC Napoli and Legia Warszawa at Stadio Diego Armando Maradona on October 21, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco ...

DomenicoTavani : Tenero di Marzio che dinnanzi all impossibilità della Juve di uscire soldi spaccia la conferma di Morata come scelta della dirigenza gobba - andreatamponi : @lucianoghelfi @cavicchioli @giodiamanti Poi se lo conferma Marzio Breda non esiste più nessun dubbio. ?? - PaoloACM94 : @russ_mario1 @NandoPiscopo1 @Tozambi_ Quest’estate ha pure fatto i nomi di Zaccagni, Ounas e Miranchuk per il trequ… - manu_99a : @DavidBasco86 Di Marzio non è la verità, però è uno dei più affidabili e se si espone come ha fatto un minimo di ve… - DanielsH796 : Quindi Di Marzio conferma che c’è una trattativa, vediamo ma so già l’esito -

