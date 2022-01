Dayane Mello chiude la porta in faccia a Rosalinda Cannavò Le parole | poi cancellate | dell’influencer

(Di martedì 4 gennaio 2022)ha concluso la sua esperienza a La Fazenda, reality show brasiliano. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip5 è stata protagonista, durante la sua permanenza nel reality show, di alcuni episodi discussi. Infatti, un altro concorrente del programma televisivo brasiliano, Nego do Borel, è stato accusato di aver molestato. In Italia, alcuni personaggi noti si sono schierati a favore di, tra questi, anche l’amica. Ma quest’interessamento non è piaciuto alla stessa influencer, che ha preso le distanze dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip5. In una recente story,è tornata a parlare di, come ...

Giorni di vacanza che non hanno impedito adi dedicare del tempo ai suoi fan. Rispondendo ad alcune domande ha spiazzato tutti con una dedica davvero speciale Si è concluso perun 2021 piuttosto intenso, iniziato ...Soleil Sorge ha una tifosa accanita al di fuori della casa del Grande Fratello Vip .fa il tifo per lei e non lo nasconde, anzi lo rende pubblico e lo fa sapere a tutti i suoi follower. La modella brasiliana dopo aver vissuto in prima persona l'esperienza del reality show,...Soleil Sorge ha una tifosa accanita al di fuori della casa del Grande Fratello Vip. Dayane Mello fa il tifo per lei e non lo nasconde, anzi lo rende pubblico e lo fa sapere a tutti i suoi ...Ecco le parole della Mello a proposito:. Se farò pace un giorno con Rosalinda? Nei confronti dell’attuale concorrente del GF Vip Dayane Mello ha infatti avuto solo parole dolci:. Certo che mi manca Qu ...