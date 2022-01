Dalmine | donato alla Protezione Civile un mezzo attrezzato per il trasporto delle persone in difficoltà

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 gennaio 2022). Per il Coordinamento di Volontariato diBergamo ODV, disponibile un Fiat Doblòper ilin. Si è tenuta giovedì 23 dicembre la cerimonia, con tanto di taglio del nastro, d’inaugurazione del nuovodiper il Coordinamento VolontarioBergamo ODV. In questa occasione “I Progetti del Cuore”, avviati da qualche tempo sul nostro comune, hanno reso disponibile undicompletamentesia per le attività di, che per lo spostamento...