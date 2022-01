Curativa e rinforzante | spopola la manicure minimal per il 2022

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ladelè rigorosamentee soprattutto! Parliamoci chiaro! Le soluzioni disinfettanti sono necessarie per prevenire il contagio in questo momento così difficile per l’umanità intera, ma disidratano le mani e le unghie. Per questo diventa necessario coccolarle, nutrirle, rinunciando allo smalto colorato e optando quello trasparente e per prodotti ad hoc. Le unghie devono essere corte, sane e lucidissime. Le cuticole impercettibili, trattate con oli specifici che le ammorbidiscano e permettano di liberare la matrice per un look naturale, sobrio ma di classe. Per una nail care che si rispetti, dovete rispettare solo 3 regole. Curiose? Iniziamo! Come anticipato, per unaperfetta dovete prendervi cura delle cuticole! Applicate un olio ...