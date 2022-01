Covid | 68 052 positivi | 140 i morti

Advertising

GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 68.052 contagiati • 140 morti • 13.379 guariti +32 terapie intensive | +577 ricoveri 44… - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 68.052 nuovi casi con 445.321 tamponi e 140 morti #covid - fattoquotidiano : Covid, i dati: 68.052 nuovi contagi e 140 morti - CAGLIARILIVEAPP : Covid, 68.052 nuovi casi e 140 decessi in 24 ore - telodogratis : Covid oggi Italia, 68.052 contagi e 140 morti: bollettino 3 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 052

Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 54.515 in piu' (ieri +48.744) che salgono a 1.125.. Di questi, sono in isolamento domiciliare 1.111.368 pazienti. Leggi anche Accordo con i ...I guariti sono 13.379, mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 54.515 unità per un totale di 1.125.. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 12.333 i ...Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 68.052 nuovi casi con 445.321 tamponi. L'indice di positività cala al 15,3%. Sono 140 i morti. Aumentano i ricoveri dei pazienti affetti da covid in Italia: ...Sono 68.052 nuovi casi da Coronavirus registrati nelle nelle ultime 24 ore in Italia, su 445.321 i tamponi analizzati, tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività di oggi è al 15,3%, in calo ...