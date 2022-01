Conte chiama Lukaku al Tottenham | “i campioni devono giocare…”

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il futuro di Romelupotrebbe essere al, il belga è destinato a riabbracciare Antonio. E’ rottura tra il belga e il Chelsea, l’attaccante non è stato convocato per la partita contro il Liverpool a causa di alcune dichiarazioni che non sono andate giù alla dirigenza e all’allenatore Tuchel. “Penso che sia un bene giocare contro una squadra che ha tutti i giocatori a disposizione, chi guarda la partita vuole sempre vedere i migliori giocatori in campo. Ma non voglio parlare di, sarebbe irrispettoso visto che gioca in un’altra squadra”, ha detto l’allenatore. “Lo spogliatoio è contro”, situazione ormai compromessa con il Chelsea L'articolo CalcioWeb.

"Per me sarà una grande emozione tornare a Stamford Bridge,la prima volta da quando ho lasciato il Chelsea - ha dichiarato ancora- . Insieme abbiamo fatto un lavoro importante e buono e ...... il Pd di Letta, M5S di, Forza Italia fino a che Berlusconi non ha sognato di diventare ...si spacca in chi ha vinto e chi ha perso la battaglia del Quirinale e quindi in chi si sfila e si...Dopo l'esclusione nel match col Liverpool, Romelu Lukaku potrebbe mancare anche la sfida di mercoledì tra il Chelsea e il Tottenham di Antonio Conte, il quale in conferenza stampa non ha però voluto p ...Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere al Tottenham, il belga è destinato a riabbracciare Antonio Conte. E’ rottura tra il belga e il Chelsea, l’attaccante non è stato convocato per la partita con ...