Calciomercato Sassuolo | assalto a Scamacca | lo vogliono per l’estate

Scamacca, l'attaccante del Sassuolo è l'obiettivo primario di un club di Serie A per la prossima stagione. Ecco la strategia Alvaro Morata è più vicino alla permanenza alla Juve e, contestualmente, Mauro Icardi sempre più lontano dal trasferimento a Torino. Come riferito da Gianluca Di Marzio a L'Originale, su Sky Sport, il primo obiettivo di Cherubini per l'attacco è Gianluca Scamacca. L'obiettivo reale della dirigenza della Juventus è quello di bloccare subito Scamacca, già a gennaio, per averlo a giugno dal Sassuolo.

