Brindisi di inizio anno, il Benevento ha un problema da risolvere (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ lontano il 13 gennaio, forse lontanissimo, chissà se addirittura irraggiungibile. Quel giorno Benevento e Monza dovrebbero trovarsi l’uno di fronte all’altro per riavvolgere il nastro, ripartire da dove tutto si era interrotto, far parlare di nuovo il campo. Ma i casi di positività al Covid in crescita tra la popolazione italiana (e dunque tra i vari club del campionato) danno modo ai dubbi di farsi strada: la serie B ripartirà quando previsto? La Lega, a causa dell’emergenza, aveva deciso di far slittare i turni natalizi. Staremo a vedere se il provvedimento non troverà un seguito post-Epifania, anche alla luce di rischi e di protocolli tornati alla rigidità di una volta. Che si riprenda effettivamente giovedì 13 o in altra data, alla Strega toccherà in ogni caso invertire una tendenza che le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– E’ lontano il 13 gennaio, forse lontanissimo, chissà se addirittura irraggiungibile. Quel giornoe Monza dovrebbero trovarsi l’uno di fronte all’altro per riavvolgere il nastro, ripartire da dove tutto si era interrotto, far parlare di nuovo il campo. Ma i casi di positività al Covid in crescita tra la popolazione italiana (e dunque tra i vari club del campionato) dmodo ai dubbi di farsi strada: la serie B ripartirà quando previsto? La Lega, a causa dell’emergenza, aveva deciso di far slittare i turni natalizi. Staremo a vedere se il provvedimento non troverà un seguito post-Epifania, anche alla luce di rischi e di protocolli tornati alla rigidità di una volta. Che si riprenda effettivamente giovedì 13 o in altra data, alla Strega toccherà in ogni caso invertire una tendenza che le ...

Advertising

zazoomblog : Brindisi di inizio anno il Benevento ha un problema da risolvere - #Brindisi #inizio #Benevento #problema - anteprima24 : ** Brindisi di inizio anno, il ##Benevento ha un problema da risolvere ** - elif_lab : Mappa realizzata da Anders Sundell (@sundellviz), utile per i brindisi di inizio anno. Buon 2022! - Pietrangeli17 : RT @MimmoManagement: Vita da manager : Al New Selva Club privè di Ceglie Messapica Brindisi Puglia Salento l'inizio del 2022 ( sabato 1 gen… - maxspartano2000 : RT @MimmoManagement: Vita da manager : Al New Selva Club privè di Ceglie Messapica Brindisi Puglia Salento l'inizio del 2022 ( sabato 1 gen… -