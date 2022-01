Brasile, Bolsonaro ricoverato d'urgenza per un'occlusione intestinale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidente Bolsonaro si trovava a Sud del Brasile, nello stato di Santa Caterina, quando i forti dolori addominali gli hanno impedito di proseguire le vacanze. Poi la chiamata al suo medico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il presidentesi trovava a Sud del, nello stato di Santa Caterina, quando i forti dolori addominali gli hanno impedito di proseguire le vacanze. Poi la chiamata al suo medico ...

Agenzia_Ansa : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per un'occlusione intestinale, lo… - borghi_claudio : @autocostruttore Ma è estatehhhh. Come fai a non saperlo? Se in Brasile ci sono pochi morti è perché è estate, se d… - fattoquotidiano : Brasile, il presidente Jair Bolsonaro ricoverato d’urgenza in ospedale: si sospetta un’occlusione intestinale - VelvetMagIta : Elezioni in Brasile, tegola su #Bolsonaro: ricoverato d’urgenza #VelvetMag #Velvet - RONNIE97876089 : RT @itsmeback_: Brasile ???? Per la seconda volta dall’attentato del 6/09/2018, e dopo 4 seri interventi chirurgici, è stato ricoverato in os… -