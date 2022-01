Bimbo di 2 anni annega a Torre del Greco, arrestata la madre: è accusata di omicidio volontario (Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ accusata di aver ucciso volontariamente il figlioletto di appena due anni, morto annegato nelle acque. E’ successo a Torre del Greco. Tutto ha inizio ieri sera quando due ragazzi, Pasquale e Daniele, si tuffano in mare nel tentativo disperato di salvare il Bimbo, nella zona della Scala, non distante dagli ex Molini Meridionali Marzoli. I ragazzi, in una testimonianza raccolta dal quotidiano Metropolis, hanno raccontato di aver sentito delle urla di aiuto e di aver visto una persona, “forse il padre” spiegano, che si era appena tolta i vestiti per buttarsi in acqua. La madre, raccontano ancora i due giovani, era ferma all’estremità della scogliera in apparente stato di choc. Anche i due ragazzi si sono quindi tuffati in mare e uno dei due è riuscito a riportare il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) E’di aver ucciso volontariamente il figlioletto di appena due, mortoto nelle acque. E’ successo adel. Tutto ha inizio ieri sera quando due ragazzi, Pasquale e Daniele, si tuffano in mare nel tentativo disperato di salvare il, nella zona della Scala, non distante dagli ex Molini Meridionali Marzoli. I ragazzi, in una testimonianza raccolta dal quotidiano Metropolis, hanno raccontato di aver sentito delle urla di aiuto e di aver visto una persona, “forse il padre” spiegano, che si era appena tolta i vestiti per buttarsi in acqua. La, raccontano ancora i due giovani, era ferma all’estremità della scogliera in apparente stato di choc. Anche i due ragazzi si sono quindi tuffati in mare e uno dei due è riuscito a riportare il ...

