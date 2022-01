“Belli ciao”, Pio e Amedeo incassano un milione al box office (Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, incassa nello scorso week end al box office quasi 1,4 milioni.Bene la commedia di Pio e Amedeo, Belli ciao, diretta da Gennaro Nunziante, che sfiora il milione di euro in due giorni (998.942).Terzo posto per Me contro te – Persi nel tempo con 865 mila euro.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, incassa nello scorso week end al boxquasi 1,4 milioni.Bene la commedia di Pio e, diretta da Gennaro Nunziante, che sfiora ildi euro in due giorni (998.942).Terzo posto per Me contro te – Persi nel tempo con 865 mila euro.(ITALPRESS).

Advertising

Agenzia_Ansa : Ha debuttato al cinema a Capodanno ed è subito balzata in testa al botteghino 'Belli ciao', la commedia di e con Pi… - solounafoIIia : ciao a tutti belli e brutti - restoalsud : #territorio #sud #lavoro “Belli ciao”, Pio e Amedeo incassano un milione al box office - - Tele_Nicosia : “Belli ciao”, Pio e Amedeo incassano un milione al box office - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, incassa nello scors… -