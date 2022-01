Belen parte da sola e parla di corna, Antonino riabbraccia Luna Marì (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mentre i fan continuano a cercare di capire quale sia stato il motivo che ha portato alla rottura Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez i due si scambiano frecciate a distanza e sono sempre più lontani. Belen è infatti partita poche ore fa con la sua storica amica Patrizia alla volta del Messico mentre Antonino, dopo aver passato il Capodanno con la sua famiglia ma ben lontano dal clan Rodriguez, si riprende la piccola Luna Marì con la quale passerà certamente questi ultimi giorni di festa. Che cosa sia successo tra i due e perchè improvvisamente sia finita quella che sembrava essere la storia d’amore del secolo non è dato saperlo. Le chiacchiere sono tante, le certezze davvero poche. La fine della storia tra Belen e Antonino è stata un vero e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 gennaio 2022) Mentre i fan continuano a cercare di capire quale sia stato il motivo che ha portato alla rotturaSpinalbese eRodriguez i due si scambiano frecciate a distanza e sono sempre più lontani.è infatti partita poche ore fa con la sua storica amica Patrizia alla volta del Messico mentre, dopo aver passato il Capodanno con la sua famiglia ma ben lontano dal clan Rodriguez, si riprende la piccolacon la quale passerà certamente questi ultimi giorni di festa. Che cosa sia successo tra i due e perchè improvvisamente sia finita quella che sembrava essere la storia d’amore del secolo non è dato saperlo. Le chiacchiere sono tante, le certezze davvero poche. La fine della storia traè stata un vero e ...

