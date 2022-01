Bayern Monaco | altri due positivi al Covid | il comunicato ufficiale

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilhalatà aldi duesuoi tesserati: le ultime sulla situazione in casa dei bavaresi Lucas Hernandez e Tanguy Nianzou sonoal. A comunicarlo è iltramite i propri canali ufficiali.due giocatori dell’FCsono risultatial coronavirus e ora si stanno autoisolando nella loro posizione attuale. I giocatori sono Lucas Hernandez (alle Maldive) e Tanguy Nianzou. Entrambi stanno bene. Per Leroy Sane, Josip Stanisic e Dayot Upamecano, una diagnosi non è ancora stata ricevuta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

