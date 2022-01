Atp Cup 2022, vittorie per Argentina e Cile: Grecia e Serbia ko (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si è chiusa con la sessione serale la terza giornata dell’Atp Cup 2022, il torneo a squadre in corso di svolgimento a Sydney. Seconda vittoria in due incontri per l’Argentina, che dopo il successo sulla Georgia ha replicato anche con la Grecia e adesso si giocherà il primo posto nel girone D contro la Polonia. In apertura è arrivata la vittoria in due set di Federico Delbonis su Michail Pervolarakis, con il punteggio di 7-6(5) 6-1: l’ellenico combatte nel primo set, recupera un break e si trova anche 4-2 nel tiebreak, ma l’argentino recupera e nel secondo set non c’è partita. I sudamericani archiviano la pratica già nel secondo singolare, con Diego Schwartzman che rimonta uno Stefanos Tsitsipas ancora lontano dalla miglior condizione a causa dei problemi al gomito. L’argentino si impone in tre set per 6-7(5) 6-3 6-3 e regala il ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si è chiusa con la sessione serale la terza giornata dell’Atp Cup, il torneo a squadre in corso di svolgimento a Sydney. Seconda vittoria in due incontri per l’, che dopo il successo sulla Georgia ha replicato anche con lae adesso si giocherà il primo posto nel girone D contro la Polonia. In apertura è arrivata la vittoria in due set di Federico Delbonis su Michail Pervolarakis, con il punteggio di 7-6(5) 6-1: l’ellenico combatte nel primo set, recupera un break e si trova anche 4-2 nel tiebreak, ma l’argentino recupera e nel secondo set non c’è partita. I sudamericani archiviano la pratica già nel secondo singolare, con Diego Schwartzman che rimonta uno Stefanos Tsitsipas ancora lontano dalla miglior condizione a causa dei problemi al gomito. L’argentino si impone in tre set per 6-7(5) 6-3 6-3 e regala il ...

