ASCOLTI DICEMBRE 2021: IN CRESCITA LE AMMIRAGLIE CON RAI1 LEADER, RAI2 SUPERA ITALIA1 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Gli ASCOLTI di DICEMBRE 2021 nelle 24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane: Rai, Mediaset e La7. RAI1 si conferma la rete più vista e cresce rispetto a DICEMBRE 2020. Acclivio anche per Canale 5. In calo quasi tutte le altre reti. La7 SUPERA Rete 4 di sera e RAI2 sorpassa Italia 1 nelle 24 ore.24 ORENel mese di novembre 2021 la rete più seguita è RAI1. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 17,19%, in CRESCITA dello 0,84% rispetto a DICEMBRE 2020. RAI2 invece ottiene il 4,24% medio, in aumento dello 0,47% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra nelle 24 ore uno share del 7,56%, in calo dello 0,17%.Tra le reti Mediaset, ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 3 gennaio 2022) Glidinelle 24 ore e in prima serata delle prime sette emittenti italiane: Rai, Mediaset e La7.si conferma la rete più vista e cresce rispetto a2020. Acclivio anche per Canale 5. In calo quasi tutte le altre reti. La7Rete 4 di sera esorpassa Italia 1 nelle 24 ore.24 ORENel mese di novembrela rete più seguita è. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 17,19%, indello 0,84% rispetto a2020.invece ottiene il 4,24% medio, in aumento dello 0,47% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra nelle 24 ore uno share del 7,56%, in calo dello 0,17%.Tra le reti Mediaset, ...

