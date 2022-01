Arriva la Befana al “Regno di Babbo Natale”!

Leggi su zon

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 6 Gennaio, per una giornata di emozioni e solidarietà presso ildiNatale a Vetralla, nel ricordo del piccolo Matias Il giorno della, sarà un giorno memorabile nel magicodiNatale a Vetralla (Viterbo)! La simpatica nonnina millenaria arriverà per accogliere tutti i bambini che vorranno incontrarla oltre a colorare la giornata con tante sorprese straordinarie e soprattutto all’insegna della solidarietà. Con il Patrocinio del Comune di Vetralla, il benestare delle Autorità locali e la preziosa partecipazione dell’Esercito Italiano, si terrà infatti una manifestazione in memoria del piccolo Matias (il bimbo vetrallese coinvolto in una triste pagina di cronaca nera ) per incentivare la raccolta fondi promossa proprio dal Comune di Vetralla a favore della mamma, ...