Anestesisti: "7 su 10 in intensive sono no vax, metà negazionisti". I numeri (inquietanti) del Covid (Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ cambiato, rispetto a un anno fa, il tipo di paziente ricoverato nelle terapie intensive . «Sette su dieci sono no vax, di questi circa la metà sono anche negazionisti, quindi non negano solo il... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ cambiato, rispetto a un anno fa, il tipo di paziente ricoverato nelle terapie. «Sette su diecino vax, di questi circa laanche, quindi non negano solo il...

Advertising

Agenzia_Ansa : Anestesisti: '7 su 10 nelle terapie intensive sono no vax, metà negazionista' #ANSA - robyvise64 : RT @Agenzia_Ansa: Anestesisti: '7 su 10 nelle terapie intensive sono no vax, metà negazionista' #ANSA - gianpi36590925 : RT @Agenzia_Ansa: Anestesisti: '7 su 10 nelle terapie intensive sono no vax, metà negazionista' #ANSA - ZzuCicciu : RT @Agenzia_Ansa: Anestesisti: '7 su 10 nelle terapie intensive sono no vax, metà negazionista' #ANSA - Nico6410 : RT @Agenzia_Ansa: Anestesisti: '7 su 10 nelle terapie intensive sono no vax, metà negazionista' #ANSA -