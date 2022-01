ANCODIS: i referenti scolastici covid entrano in agitazione (Di lunedì 3 gennaio 2022) In un documento di un importante e rappresentativo sindacato della scuola del 7/9/2020 leggiamo che “i compiti del referente scolastico per covid-19 consistono in tutte quelle azioni finalizzate alla creazione di un sistema flessibile di gestione della prevenzione dell’epidemia all’interno della scuola, di gestione dei casi eventualmente verificatesi all’interno dei locali scolastici, di informazione, di tracciabilità e di interconnessione con i responsabili del Dipartimento di Prevenzione.” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) In un documento di un importante e rappresentativo sindacato della scuola del 7/9/2020 leggiamo che “i compiti del referente scolastico per-19 consistono in tutte quelle azioni finalizzate alla creazione di un sistema flessibile di gestione della prevenzione dell’epidemia all’interno della scuola, di gestione dei casi eventualmente verificatesi all’interno dei locali, di informazione, di tracciabilità e di interconnessione con i responsabili del Dipartimento di Prevenzione.” L'articolo .

