Allenamento Atalanta: Toloi torna ad allenarsi con il gruppo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Allenamento Atalanta, Rafael Toloi, difensore nerazzurro, è tornato a lavorare con i compagni nella giornata di oggi L'Atalanta ha fornito il report della sessione odierna di Allenamento. Gasperini ritrova Toloi in vista della gara con il Torino. COMUNICATO – «Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della prossima partita contro il Torino in programma giovedì 6 gennaio al Gewiss Stadium per la 20ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. Toloi si è regolarmente allenato con il resto della squadra. Domani, martedì 4 gennaio, la preparazione proseguirà con un altro Allenamento al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse». L'articolo proviene da Calcio News 24.

