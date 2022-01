45 giornalisti uccisi nel 2021 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un totale di 45 giornalisti sono stati uccisi in tutto il mondo nel 2021, ha detto venerdì la Federazione internazionale dei giornalisti (IFJ), “uno dei più bassi tassi di morte” che sia mai stato registrato. Il bilancio dei giornalisti uccisi nel 2021 La cifra segue un bilancio di 46 omicidi di giornalisti dato due settimane Leggi su periodicodaily (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un totale di 45sono statiin tutto il mondo nel, ha detto venerdì la Federazione internazionale dei(IFJ), “uno dei più bassi tassi di morte” che sia mai stato registrato. Il bilancio deinelLa cifra segue un bilancio di 46 omicidi didato due settimane

Advertising

andreapurgatori : Sono 45 i giornalisti e operatori dell'informazione uccisi nel mondo nel 2021 - federicamariab1 : RT @andreapurgatori: Sono 45 i giornalisti e operatori dell'informazione uccisi nel mondo nel 2021 - maresca_franco : EFJ: 6 GIORNALISTI UCCISI IN EUROPA NEL 2021, ALTRI 95 IN CARCERE In Europa il numero di omicidi di giornalisti è t… - ema_sct : RT @andreapurgatori: Sono 45 i giornalisti e operatori dell'informazione uccisi nel mondo nel 2021 - GiulioTerzi : 45 giornalisti uccisi in tutto il mondo nel 2021 - Asia - ANSA -