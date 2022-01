WWE | A Day 1 gli RK-Bro si confermano campioni

(Di domenica 2 gennaio 2022) A Day 1 di questa notte la WWE metteva in palio sia i titoli di SmackDown che di Raw. Sul ring c’erano due team face che si sono però battuti in modo esemplare. Da una parte idegli RK-Bro dall’altra gli sfidanti degli Street Profits. Un match abbastanza piacevole che si è concluso, lo diciamo subito, con la vittoria dei. La prima parte del match è stata caratterizzata da Riddle che rimane a lungo isolato dal compagno di squadra. Gli Street Profits fanno il bello ed il cattivo tempo sul ring mentre Riddle piano piano comincia a perdere le energie e non riesce più ad opporsi ai due avversari. Alla fine riesce a dare il cambio ad Orton che fa piazza pulita. ?#WWEDay1 @AngeloDawkins @MontezFordWWE @RandyOrton pic.twitter.com/583e52epJE— WWE (@WWE) January 2, 2022 Ford ed Orton si battono per un po’ finchè il primo non ...

