Venezia, 4 ragazzi in sorveglianza sanitaria organizzano un party tra positivi: denunciati (Di domenica 2 gennaio 2022) Nella notte di San Silvestro, da Nord a Sud, c'è stato un altissimo numero di feste private tra giovani e meno giovani. Il Governo ha sconsigliato di creare assembramenti ma nelle case private controllare tutti era letteralmente impossibile. La festa a base di COVID Tuttavia se alle persone non risultate positive a un tampone è difficile imporre divieti di ritrovarsi tra amici, è possibile farlo a chi invece il COVID lo ha contratto di recente ed è ancora nei sistemi di tracciamento dell'Azienda sanitaria Locale. Nella notte tra il 31 dicembre e i 1° gennaio quattro ragazzi residenti a Venezia, tutti positivi al virus, si sono ritrovati in un appartamento per festeggiare il nuovo anno. I vicini di casa, sentendo distintamente le loro voci provenire da quella casa, hanno allertato i carabinieri: c'erano quattro ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 2 gennaio 2022) Nella notte di San Silvestro, da Nord a Sud, c'è stato un altissimo numero di feste private tra giovani e meno giovani. Il Governo ha sconsigliato di creare assembramenti ma nelle case private controllare tutti era letteralmente impossibile. La festa a base di COVID Tuttavia se alle persone non risultate positive a un tampone è difficile imporre divieti di ritrovarsi tra amici, è possibile farlo a chi invece il COVID lo ha contratto di recente ed è ancora nei sistemi di tracciamento dell'AziendaLocale. Nella notte tra il 31 dicembre e i 1° gennaio quattroresidenti a, tuttial virus, si sono ritrovati in un appartamento per festeggiare il nuovo anno. I vicini di casa, sentendo distintamente le loro voci provenire da quella casa, hanno allertato i carabinieri: c'erano quattro ...

