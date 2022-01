Varese: uomo uccide il figlio di 7 anni e poi tenta l’omicidio dell’ex moglie (Di domenica 2 gennaio 2022) E’ successo a Varese, a quanto riporta Ansa, un uomo di 40 anni ha ucciso il figlio di 7 anni nella giornata di ieri sera nella sua casa. Tragedia nel Varese: un uomo ha ucciso suo figlio di 7 anni E’ successo in provincia di Varese, precisamente a Morazzone. Un uomo di 40 anni ha ucciso suo figlio di 7 anni nella serata di ieri. Poi si è recato nella casa dell’ex moglie a Gazzada, sempre nel Varesotto, e ha tentato di uccidere la ex moglie. Secondo quanto ricostruito da Ansa, l’uomo era già un pregiudicato ai domiciliari. Successivamente ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) E’ successo a, a quanto riporta Ansa, undi 40ha ucciso ildi 7nella giornata di ieri sera nella sua casa. Tragedia nel: unha ucciso suodi 7E’ successo in provincia di, precisamente a Morazzone. Undi 40ha ucciso suodi 7nella serata di ieri. Poi si è recato nella casaa Gazzada, sempre nel Varesotto, e hato dire la ex. Secondo quanto ricostruito da Ansa, l’era già un pregiudicato ai domiciliari. Successivamente ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uccide il figlio di 7 anni e tenta l'omicidio della ex moglie. E' successo in provincia di Varese, a Morazzone #ANSA - Adnkronos : Tenta di uccidere la moglie, nell'armadio il corpo del figlio di 7 anni. L'uomo arrestato in provincia di #Varese. - fanpage : La prima tragedia familiare del 2022. Un uomo di 40 anni ha ucciso il figlio di 7 e poi ha cercato di uccidere anch… - ElveAngelic : RT @momentosera: #Varese, uomo uccide il figlio di 7 anni e accoltella la moglie. Il dramma nella serata di sabato a Morazzone, vicino a Ga… - infoitinterno : Omicidio a Varese, uomo uccide il figlio di 7 anni e tenta di accoltellare la ex moglie: arrestato -