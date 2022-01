Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Fabio Colloricchio in attesa di un figlio dalla sua Violeta Mangrinan? L’indiscrezione (Di domenica 2 gennaio 2022) È notizia di poche ore fa la gravidanza inaspettata di Violeta Mangrinan, compagna di Fabio Colloricchio. I due, che fanno coppia dal 2019 quando si erano conosciuti a Supervivientes, non hanno fatto trapelare alcuna notizia. Tuttavia, il programma Socialité di Telecinco ha diffuso la dolce news. Violeta e Fabio sarebbero in attesa del loro primo bimbo da solo un mese, e dunque si tratterebbe di sole poche settimane di gravidanza. Perciò, la coppia starebbe ancora attendendo per poter dare pubblicamente la notizia. Loro ancora non hanno voluto raccontarlo perché è molto presto, ma lei è incinta di appena qualche settimana. l’ex tronista di Uomini e Donne aveva conosciuto Violeta dopo la rottura con ... Leggi su isaechia (Di domenica 2 gennaio 2022) È notizia di poche ore fa la gravidanza inaspettata di, compagna di. I due, che fanno coppia dal 2019 quando si erano conosciuti a Supervivientes, non hanno fatto trapelare alcuna notizia. Tuttavia, il programma Socialité di Telecinco ha diffuso la dolce news.sarebbero indel loro primo bimbo da solo un mese, e dunque si tratterebbe di sole poche settimane di gravidanza. Perciò, la coppia starebbe ancora attendendo per poter dare pubblicamente la notizia. Loro ancora non hanno voluto raccontarlo perché è molto presto, ma lei è incinta di appena qualche settimana.tronista diaveva conosciutodopo la rottura con ...

