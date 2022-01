Un amore così grande, Un viaggio a quattro zampe o Braveheart? La tv del 2 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, domenica 2 gennaio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Un viaggio a quattro zampe”. Un cane di nome Bella, affronta un lungo percorso prima di ritrovare e ricongiungersi con il suo padrone, un aspirante studente di medicina, impegnato come volontario in un ospedale per reduci. Durante il suo viaggio, Bella incrocia le vite di molti, tra i quali un cucciolo di un leone di montagna rimasto orfano e un veterano di guerra senza tetto. Grazie al suo spirito e alla sua energia positiva, durante la costante ricerca del suo padrone, Bella riuscirà a portare gioia e conforto a tutti coloro che incontrerà… Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Città segrete – An Art Lovers’ Guide”, con Corrado Augias. Su Italia1 alle 21.15 spazio a “Freedom – Oltre il confine”. Per ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, domenica 2su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Un”. Un cane di nome Bella, affronta un lungo percorso prima di ritrovare e ricongiungersi con il suo padrone, un aspirante studente di medicina, impegnato come volontario in un ospedale per reduci. Durante il suo, Bella incrocia le vite di molti, tra i quali un cucciolo di un leone di montagna rimasto orfano e un veterano di guerra senza tetto. Grazie al suo spirito e alla sua energia positiva, durante la costante ricerca del suo padrone, Bella riuscirà a portare gioia e conforto a tutti coloro che incontrerà… Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Città segrete – An Art Lovers’ Guide”, con Corrado Augias. Su Italia1 alle 21.15 spazio a “Freedom – Oltre il confine”. Per ...

