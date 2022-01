Shoah, è morta Rosa Hanan. Sopravvissuta ad Auschwitz, aveva 101 anni (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gennaio 2022 " È morta questa notte a Roma l'ultracentenaria Rosa Hanan , una delle ultime testimoni sopravvissute alla Shoah. Immatricolata nel campo di concentramento di Birkenau - Auschwitz ... Leggi su quotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gennaio 2022 " Èquesta notte a Roma l'ultracentenaria, una delle ultime testimoni sopravvissute alla. Immatricolata nel campo di concentramento di Birkenau -...

