LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Hulst 2022 in DIRETTA: Lucinda Brand vince la gara femminile, tra poco in pista gli uomini (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Così come per Brand nella prova femminile, anche tra gli uomini Elite c’è un favorito d’obbligo, ovviamente il belga Wout Van Aert! Per ora in stagione ha saputo solo vincere, prima sulla neve della Val di Sole, poi sul fango, poi dovendo rimontare dopo una caduta, insomma in qualsiasi condizione, Wout Van Aert fin qui è stato imbattibile. 14:49 Amiche ed amici di OA Sport benvenute/i o bentornate/i nella nostra DIRETTA LIVE della tappa di Hulst di Coppa del Mondo di Ciclocross 2021/22. Abbiamo appena assistito all’ennesima straordinaria vittoria di un’immensa Lucinda Brand. Tra pochissimo toccherà agli ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:51 Così come pernella prova, anche tra gliElite c’è un favorito d’obbligo, ovviamente il belga Wout Van Aert! Per ora in stagione ha saputo solore, prima sulla neve della Val di Sole, poi sul fango, poi dovendo rimontare dopo una caduta, insomma in qualsiasi condizione, Wout Van Aert fin qui è stato imbattibile. 14:49 Amiche ed amici di OA Sport benvenute/i o bentornate/i nella nostradella tappa didideldi2021/22. Abbiamo appena assistito all’ennesima straordinaria vittoria di un’immensa. Tra pochissimo toccherà agli ...

