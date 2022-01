Grande Fratello VIP 6, fanno discutere le parole di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni (VIDEO) (Di domenica 2 gennaio 2022) Nella notte di capodanno al Grande Fratello VIP, i vipponi si sono divertiti al ritmo della musica di Alessandro Basciano che si è posizionato alla console come DJ della casa. Fiumi di spumante e balli hanno accompagnato il conto alla rovescia verso la mezzanotte e la lunga festa che si è protratta fino alle prime luci dell’alba. Basciano però è stato l’uomo della serata anche per altre ragioni. Sappiamo che da qualche tempo, Sophie Codegoni ha abbandonato la strada vecchia (Gianmaria Antinolfi) per trovare quella nuova con Alessandro. L’entrata del ragazzo ha rivoluzionato il percorso dell’ex tronista e anche nell’ultima notte del 2021 i due hanno trascorso parecchio tempo assieme. Forse qualche bicchiere di troppo ha alterato i due giovani che si ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 gennaio 2022) Nella notte di capodanno alVIP, i vipponi si sono divertiti al ritmo della musica diche si è posizionato alla console come DJ della casa. Fiumi di spumante e balli hanno accompagnato il conto alla rovescia verso la mezzanotte e la lunga festa che si è protratta fino alle prime luci dell’alba.però è stato l’uomo della serata anche per altre ragioni. Sappiamo che da qualche tempo,ha abbandonato la strada vecchia (Gianmaria Antinolfi) per trovare quella nuova con. L’entrata del ragazzo ha rivoluzionato il percorso dell’ex tronista e anche nell’ultima notte del 2021 i due hanno trascorso parecchio tempo assieme. Forse qualche bicchiere di troppo ha alterato i due giovani che si ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - AntoSoleKat : RT @FRANCESCOASROM7: Sembra Di Essere All’Asilo Ma Purtroppo Siamo Al Grande Fratello VIP #teamsoleil #SoleilSorge #GFvip - __Towanda : Se un medico obietta, che un altro medico lo contraddica spiegando il perché si sbaglia, non sia mai istruire il po… - noirchocolaat : RT @sonoingenua_: Gianmaria, Alessandro best friend ormai… Jessica e Sophie best friend che litigano un giorno si e uno no per lo stesso ra… -