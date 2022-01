Francesco Renga, Jolanda compie 18 anni: il dolce messaggio su Instagram (Di domenica 2 gennaio 2022) Per Francesco Renga è un giorno speciale: sua figlia Jolanda compie 18 anni e per l’occasione il dolce papà ha pubblicato su Instagram una dedica proprio per lei, la sua principessa, che ormai non è più una bambina nonostante per i genitori, si sa, i figli sono sempre un pezzo di cuore. Ad accompagnare il messaggio, una foto di padre e figlia di molti anni fa. Francesco Renga, il messaggio per sua figlia Jolanda “Oggi la mia principessa, il mio amore più grande Jolanda Renga compie 18 anni”, ha scritto il cantante sul suo profilo Instagram. Una foto meravigliosa di loro due, che li ... Leggi su dilei (Di domenica 2 gennaio 2022) Perè un giorno speciale: sua figlia18e per l’occasione ilpapà ha pubblicato suuna dedica proprio per lei, la sua principessa, che ormai non è più una bambina nonostante per i genitori, si sa, i figli sono sempre un pezzo di cuore. Ad accompagnare il, una foto di padre e figlia di moltifa., ilper sua figlia“Oggi la mia principessa, il mio amore più grande18”, ha scritto il cantante sul suo profilo. Una foto meravigliosa di loro due, che li ...

