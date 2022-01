Ferragnez, ora è tutto più difficile! Arriva la notizia peggiore nell’ultimo giorno del 2021! (Di domenica 2 gennaio 2022) Chiara Ferragni e Fedez sono chiusi in casa da quasi una settimana, insieme ai loro figli, Leone e Vittoria, a causa del Covid I Ferragnez si sono ritrovati a dover… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 2 gennaio 2022) Chiara Ferragni e Fedez sono chiusi in casa da quasi una settimana, insieme ai loro figli, Leone e Vittoria, a causa del Covid Isi sono ritrovati a dover… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - bemyjace : Chiara Ferragni negativa da appena un'ora e già sta organizzando cose per quando lo sarà anche Fedez Federico siam… - fortunata__B : I know I'm late to the game ma sto guardando ora the ferragnez... Più che amici Chiara ha intorno a sé un sacco di yes men - mesparointesta : ora guardo i ferragnez giusto così - rcentaz : @lucatelese ..era ora..così potete girare solo tu..jovanotti e i ferragnez...tutti vaccinati immuni e non contagosi!?!...cervello!! -