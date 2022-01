Domenica In, Pierpaolo Pretelli oggi non sarà in studio: ecco perché (Di domenica 2 gennaio 2022) Questo pomeriggio Pierpaolo Pretelli non presenzierà durante la puntata di Domenica In. A dare la notizia è stata Mara Venier durante una diretta su Instagram in compagnia di Davide Maggio, Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia. La conduttrice ha spiegato che a causa dell’aumento dei contagi per via del Covid 19, la produzione ha deciso di dimezzare momentaneamente il cast. Diversi i positivi anche nel cast della trasmissione, tra i quali uno stretto collaboratore della Venier. Per questo motivo è stato deciso di far circolare per gli studi meno gente possibile. Tra i personaggi che non ci saranno oggi anche Pierpaolo che non potrà così intrattenere il pubblico col gioco del Musichiere che da qualche settimana gli era stato affidato. Dato che Mara nutre grande stima verso Pretelli, molto ... Leggi su isaechia (Di domenica 2 gennaio 2022) Questo pomeriggionon presenzierà durante la puntata diIn. A dare la notizia è stata Mara Venier durante una diretta su Instagram in compagnia di Davide Maggio, Pino Strabioli e Vincenzo De Lucia. La conduttrice ha spiegato che a causa dell’aumento dei contagi per via del Covid 19, la produzione ha deciso di dimezzare momentaneamente il cast. Diversi i positivi anche nel cast della trasmissione, tra i quali uno stretto collaboratore della Venier. Per questo motivo è stato deciso di far circolare per gli studi meno gente possibile. Tra i personaggi che non ci sarannoancheche non potrà così intrattenere il pubblico col gioco del Musichiere che da qualche settimana gli era stato affidato. Dato che Mara nutre grande stima verso, molto ...

