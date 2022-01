Dalla Greenway a via Arena: manutenzione in arrivo in 8 luoghi della città, ecco dove (Di domenica 2 gennaio 2022) Greenway, via San Vigilio, via San Lorenzo, via Baschenis, via Arena e altre ancora: lavori di manutenzione in arrivo in 8 punti della città, ecco l’elenco degli interventi. Il progetto approvato in via definitiva prevede un investimento di circa 600mila euro. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 2 gennaio 2022), via San Vigilio, via San Lorenzo, via Baschenis, viae altre ancora: lavori diinin 8 puntil’elenco degli interventi. Il progetto approvato in via definitiva prevede un investimento di circa 600mila euro.

Advertising

webecodibergamo : Greenway, via San Vigilio, via San Lorenzo, via Baschenis, via Arena e altre ancora: manutenzioni in arrivo in citt… - zazoomblog : Dalla Greenway a via Arena: nuovi lavori di manutenzione in 8 luoghi della città ecco dove - #Dalla #Greenway… - BPoesia : Basta poco per uscire dalla città e trovare nuove vie #greenway #ciclabile #lungofiume #lungofiumeciclabile… -