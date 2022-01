Coppa d’Africa 2021, il calendario: programma, date e orari (Di domenica 2 gennaio 2022) Si avvicina il momento della Coppa d’Africa 2021. Si parte il 9 gennaio con l’edizione in Camerun. La fase finale avrebbe dovuto svolgersi dall’11 giugno al 9 luglio 2021 ma è stata anticipata nel periodo compreso tra il 9 gennaio e il 6 febbraio 2021 per le condizioni meteo. Ma Il 30 giugno 2020 la CAF ha spostato il torneo per la terza volta al gennaio 2022, a seguito degli effetti della pandemia. Ora il momento è arrivato e le migliori squadre del continente sono pronte a contendersi il trofeo che nella scorsa edizione è andato all’Algeria. Gruppo A 9 gennaio 2022 Ore 17:00, Camerun-Burkina Faso Ore 20:00, Etiopia-Capo Verde 13 gennaio Ore 17:00, Camerun-Etiopia Ore 20:00, Capo Verde-Burkina Faso 17 gennaio Ore 17:000, Capo Verde-Camerun Ore 17:00, Burkina Faso Gruppo B 10 gennaio 2022 Ore 14:00, ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Si avvicina il momento della. Si parte il 9 gennaio con l’edizione in Camerun. La fase finale avrebbe dovuto svolgersi dall’11 giugno al 9 luglioma è stata anticipata nel periodo compreso tra il 9 gennaio e il 6 febbraioper le condizioni meteo. Ma Il 30 giugno 2020 la CAF ha spostato il torneo per la terza volta al gennaio 2022, a seguito degli effetti della pandemia. Ora il momento è arrivato e le migliori squadre del continente sono pronte a contendersi il trofeo che nella scorsa edizione è andato all’Algeria. Gruppo A 9 gennaio 2022 Ore 17:00, Camerun-Burkina Faso Ore 20:00, Etiopia-Capo Verde 13 gennaio Ore 17:00, Camerun-Etiopia Ore 20:00, Capo Verde-Burkina Faso 17 gennaio Ore 17:000, Capo Verde-Camerun Ore 17:00, Burkina Faso Gruppo B 10 gennaio 2022 Ore 14:00, ...

Advertising

sportface2016 : Il ct della #Nigeria: '#Osimhen mi ha supplicato di non convocarlo per la Coppa d'Africa' - TuttoMercatoWeb : Verso la Coppa d'Africa. Il Gambia annulla due amichevoli: 16 convocati su 28 sono positivi - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, VICTOR OSIMHEN SALTERA' LA COPPA D'AFRICA. L'ATTACCANTE E' STATO ESCLUSO DAI CONVOCATI DE… - nickreddy : RT @_ThousandN: La ASL di Napoli era pronta a bloccare Osimhen per evitargli la coppa d'Africa, stile controlli antidoping di Maradona, ma… - AmoBergamo : #Bergamo Capodanno con Boga a Bergamo, il nuovo acquisto firma e poi riparte per la Coppa d'Africa -