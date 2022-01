Chi è Davide Paitoni, l’uomo che ha ucciso il figlio di 7 anni: ai domiciliari per una coltellata a un collega (Di domenica 2 gennaio 2022) Chi è Davide Paitoni, l’uomo che ha ucciso il figlio di 7 anni a Varese Dopo aver ucciso il figlio di sette anni, Davide Paitoni, 40 anni, ha lasciato un biglietto con “una sorta di confessione” e poi ha mandato un messaggio vocale al padre su Whatsapp. Gli avrebbe detto di aver fatto male al bambino e che non avrebbe dovuto guardare nell’armadio del suo appartamento. Proprio lì è stato ritrovato il corpo senza vita del piccolo, ucciso con una coltellata alla gola. Il quarantenne di Morazzone è stato fermato questa mattina dai carabinieri di Varese e Saronno perché accusato dell’omicidio volontario del figlio di sette ... Leggi su tpi (Di domenica 2 gennaio 2022) Chi èche haildi 7a Varese Dopo averildi sette, 40, ha lasciato un biglietto con “una sorta di confessione” e poi ha mandato un messaggio vocale al padre su Whatsapp. Gli avrebbe detto di aver fatto male al bambino e che non avrebbe dovuto guardare nell’armadio del suo appartamento. Proprio lì è stato ritrovato il corpo senza vita del piccolo,con unaalla gola. Il quarantenne di Morazzone è stato fermato questa mattina dai carabinieri di Varese e Saronno perché accusato dell’omicidio volontario deldi sette ...

Advertising

davide_tommasin : ?? Appello per le donne del #Tigray Etiopia ???? Non esistono corridoi umanitari ed investigazioni indipendenti per t… - fluttershay7 : @sunsetl87942354 Come vi permettete primo non offendete e secondo siete false perché Davide è onesto e sincero chi lo conosce lo sa. - LuniVale : RT @tizianasullalun: Uno può sostenere chi vuole senza per forza offendere gli altri. Io sostengo #Davide dal primo giorno, perché quello p… - tizianasullalun : Uno può sostenere chi vuole senza per forza offendere gli altri. Io sostengo #Davide dal primo giorno, perché quell… - Davide_peacock : Chi è sta Florence Pugh in tendenza? io conosco solo Florence Welch ?? #shakeitout -