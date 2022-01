Cesena, 38enne No vax muore di Covid: aveva tentato cure "fai da te" (Di domenica 2 gennaio 2022) Un 38enne non vaccinato è morto di Covid il primo gennaio all'ospedale Bufalini di Cesena . Da una prima parziale ricostruzione del caso, riportata dal Resto del Carino , è emerso che l'uomo avrebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 gennaio 2022) Unnon vaccinato è morto diil primo gennaio all'ospedale Bufalini di. Da una prima parziale ricostruzione del caso, riportata dal Resto del Carino , è emerso che l'uomo avrebbe ...

