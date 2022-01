Avellino, ripresa da allarme rosso: due positività accertate e sette in attesa di conferma (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Archiviata la pausa per le feste, l’Avellino è tornato in campo nella giornata di oggi. Il primo step, vista la situazione epidemiologica ha riguardato uno screening al gruppo squadra. Ecco la nota della società: “L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in maniera preventiva rispetto alla ripresa degli allenamenti, ha effettuato uno screening al gruppo squadra per verificarne la condizione epidemiologica attraverso un doppio ciclo di tampone. Il primo ciclo ha dato esito positivo per tre elementi, due dei quali hanno approfondito anche con tampone molecolare avendo conferma dell’esito. I sopra citati, avendo avuto i risultati prima della partenza per Avellino, sono rimasti in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni, mentre il terzo attende ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Archiviata la pausa per le feste, l’è tornato in campo nella giornata di oggi. Il primo step, vista la situazione epidemiologica ha riguardato uno screening al gruppo squadra. Ecco la nota della società: “L’U.S.1912 comunica che, in maniera preventiva rispetto alladegli allenamenti, ha effettuato uno screening al gruppo squadra per verificarne la condizione epidemiologica attraverso un doppio ciclo di tampone. Il primo ciclo ha dato esito positivo per tre elementi, due dei quali hanno approfondito anche con tampone molecolare avendodell’esito. I sopra citati, avendo avuto i risultati prima della partenza per, sono rimasti in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni, mentre il terzo attende ...

