Atalanta, Gasperini può sorridere: il difensore torna in gruppo! (Di domenica 2 gennaio 2022) Archiviata la sosta natalizia, è tempo di buttarsi a capofitto sul campionato, con la ventesima giornata di Serie A al via il prossimo 6 gennaio alle 12:30. Dopo il giorno di riposo conocesso da Gasperini per festeggiare il Capodanno, l’Atalanta si è ritrovata quest’oggi al centro Bortolotti per preparare il match contro il Torino, in programma giovedì al Gewiss Stadium. TOLOI IN GRUPPO Con l’inizio del nuovo anno, dal reparto infermeria del club arrivano buone notizie per il tecnico nerazzurro: dopo l’infortunio al flessore rimediato lo scorso dicembre, Rafael Tolói ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Toloi, Atalanta, Champions LeagueCome riporta la redazione di TUTTOmercatoWEB.com, infatti, il difensore ha svolto parte della seduta d’allenamento con il resto della squadra. Intanto, nell’attesa di capire ... Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022) Archiviata la sosta natalizia, è tempo di buttarsi a capofitto sul campionato, con la ventesima giornata di Serie A al via il prossimo 6 gennaio alle 12:30. Dopo il giorno di riposo conocesso daper festeggiare il Capodanno, l’si è ritrovata quest’oggi al centro Bortolotti per preparare il match contro il Torino, in programma giovedì al Gewiss Stadium. TOLOI IN GRUPPO Con l’inizio del nuovo anno, dal reparto infermeria del club arrivano buone notizie per il tecnico nerazzurro: dopo l’infortunio al flessore rimediato lo scorso dicembre, Rafael Tolói ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Toloi,, Champions LeagueCome riporta la redazione di TUTTOmercatoWEB.com, infatti, ilha svolto parte della seduta d’allenamento con il resto della squadra. Intanto, nell’attesa di capire ...

