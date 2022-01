Allenamento Cagliari: continua la preparazione verso la gara con la Samp (Di domenica 2 gennaio 2022) Allenamento Cagliari, i giocatori sono scesi in campo nella giornata di oggi per una nuova seduta di Allenamento in vista della Samp Nuova tappa di avvicinamento a Sampdoria–Cagliari, gara in programma giovedì 6 gennaio alle 12.30: agli ordini di mister Mazzarri i rossoblù si sono allenati al Centro sportivo di Assemini. Nel menù di oggi: circuiti di forza svolti in campo; esercitazioni dedicate alla tecnica e al possesso palla. Focus tattico e serie di partitelle giocate su campo ridotto. Il gruppo si allenerà nuovamente nella giornata di domani, lunedì 3, al mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022), i giocatori sono scesi in campo nella giornata di oggi per una nuova seduta diin vista dellaNuova tappa di avvicinamento adoria–in programma giovedì 6 gennaio alle 12.30: agli ordini di mister Mazzarri i rossoblù si sono allenati al Centro sportivo di Assemini. Nel menù di oggi: circuiti di forza svolti in campo; esercitazioni dedicate alla tecnica e al possesso palla. Focus tattico e serie di partitelle giocate su campo ridotto. Il gruppo si allenerà nuovamente nella giornata di domani, lunedì 3, al mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

