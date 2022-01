Watford-Tottenham interrotta, malore a un tifoso sugli spalti: partita sospesa per diversi minuti (Di sabato 1 gennaio 2022) Watford-Tottenham è stata interrotta dall’arbitro per un improvviso malore occorso a un tifoso sugli spalti. La partita non si sta giocando da alcuni minuti e per il momento stanno prestando soccorso al giocatore, non giocando. I calciatori si sono fermati in segno di rispetto e anche l’arbitro è d’accordo col fatto di non giocare per il momento in attesa di capire se il tifoso potrà essere soccorso in tempo. Dopo quasi dieci minuti di stop la partita è ricominciata. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022)è statadall’arbitro per un improvvisooccorso a un. Lanon si sta giocando da alcunie per il momento stanno prestando soccorso al giocatore, non giocando. I calciatori si sono fermati in segno di rispetto e anche l’arbitro è d’accordo col fatto di non giocare per il momento in attesa di capire se ilpotrà essere soccorso in tempo. Dopo quasi diecidi stop laè ricominciata. SportFace.

