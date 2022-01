Uomini e Donne choc, Addio a Gemma Galgani. Lei confessa: “Sono malata. Ecco cos’ho”. Fan distrutti (Di sabato 1 gennaio 2022) Gemma Galgani, la Dama Torinese del Trono Over, recentemente intervistata a ‘Dipiù’ ha raccontato del periodo più buio della sua vita. Gemma Galgani è meglio conosciuta per essere la Dama Torinese del Trono Over di ‘Uomini e Donne’ eternamente in guerra con Tina Cipollari, che insieme a Gianni Sperti ricopre il ruolo di opinionista nel noto Dating Show condotto da Maria De Filippi, che ripartirà a breve dopo le feste natalizie. Ci Sono voci che dicono che per la dama potrebbe essere l’ultimo anno a Uomini e Donne in quanto le sue dinamiche hanno stancato e Maria potrebbe addirittura darle un trono a tempo. Insomma questa sarebbe l’ulrima stagione del programma per lei. Non tutti però sanno che Gemma ha un passato ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 gennaio 2022), la Dama Torinese del Trono Over, recentemente intervistata a ‘Dipiù’ ha raccontato del periodo più buio della sua vita.è meglio conosciuta per essere la Dama Torinese del Trono Over di ‘’ eternamente in guerra con Tina Cipollari, che insieme a Gianni Sperti ricopre il ruolo di opinionista nel noto Dating Show condotto da Maria De Filippi, che ripartirà a breve dopo le feste natalizie. Civoci che dicono che per la dama potrebbe essere l’ultimo anno ain quanto le sue dinamiche hanno stancato e Maria potrebbe addirittura darle un trono a tempo. Insomma questa sarebbe l’ulrima stagione del programma per lei. Non tutti però sanno cheha un passato ...

Advertising

lapoelkann_ : “L’anno che verrà” di Dalla rimane uno dei più grandi inni alla vita. Negli ospedali, in mezzo al mare, nei rifugi… - poliziadistato : Il #capodellaPolizia Lamberto Giannini, via radio dalla @QuesturaDiRoma, augura #BuonAnno e buon lavoro ai poliziot… - guerini_lorenzo : Grazie Presidente #Mattarella per la sua guida e la sua saggezza a tutela dei valori della Repubblica. Dopo un anno… - Rossana180977 : RT @Antonio79B: È scoppiata un'epidemia di quelle più maligne con bubboni che appestano uomini, donne e bambini, l'infezione è trasmessa… - enr_gav : RT @Antonio79B: È scoppiata un'epidemia di quelle più maligne con bubboni che appestano uomini, donne e bambini, l'infezione è trasmessa… -