Tempesta d'amore, anticipazioni 1° gennaio: una terribile scoperta (Di sabato 1 gennaio 2022) Una terribile scoperta sconvolgerà Selina Von Thalheim, come rivelano le anticipazionidi oggi, sabato 1° gennaio. La donna, cenando con Christoph al ristorante, si è imbattuta in Ariane ed Erik e ha notato che l'ex amica non si è sentita bene. Nonostante la loro amicizia sia finita proprio a causa delle macchinazioni e degli intrighi della Kalenberg ai danni dell'albergatore, Selina vorrà approfondire la situazione di salute di Ariane e finalmente scoprirà la verità. La Von Thalheim, infatti, apprenderà con molto dispiacere che la dark lady ha un tumore al cervello in fase terminale e ne rimarrà profondamente scossa. Poco dopo, Selina si confronterà con Erik al quale chiederà come stanno le cose. Vogt le spiegherà di aver convinto Ariane a consultare anche un naturopata per provare una cura alternativa. Intanto, Max ...

