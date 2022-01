Stefania Orlando svela su Paolo Calissano: “Lui era uno …” (Di sabato 1 gennaio 2022) La morte di Paolo Calissano ha lasciato una profonda tristezza, oltre per la precocità della sua dipartita, infatti Calissano aveva solo 54 anni, anche per l’idea che se ne è andato da solo. Il suo corpo è stato trovato dopo due giorni dalla sua morte insieme ad un mix di farmaci ma non è chiaro se sia stato assunto volontariamente o meno anche se pare che sia stato proprio quello a causarne il decesso. In tanti hanno espresso dolore e sgomento e tutti hanno ricordato che Calissano era molto dolce ma anche estremamente fragile. Tra chi lo ha voluto ricordare c’è anche Stefania Orlando che lo ha definito “uno di famiglia”. Vediamo cosa ha detto. Stefania Orlando: “Paolo era uno di famiglia” Stefania ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 gennaio 2022) La morte diha lasciato una profonda tristezza, oltre per la precocità della sua dipartita, infattiaveva solo 54 anni, anche per l’idea che se ne è andato da solo. Il suo corpo è stato trovato dopo due giorni dalla sua morte insieme ad un mix di farmaci ma non è chiaro se sia stato assunto volontariamente o meno anche se pare che sia stato proprio quello a causarne il decesso. In tanti hanno espresso dolore e sgomento e tutti hanno ricordato cheera molto dolce ma anche estremamente fragile. Tra chi lo ha voluto ricordare c’è ancheche lo ha definito “uno di famiglia”. Vediamo cosa ha detto.: “era uno di famiglia”...

Advertising

infoitinterno : Stefania Orlando ricorda l'amico Paolo Calissano: 'Uno di famiglia' - GianMarcoNovel2 : RT @steforlandoOOC: 00:03 del 1º gennaio 2021, Stefania Orlando ballava da sola in passerella Buon 2022 ?? - chiara_sciuto : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando balla al nuovo anno da sola in passerella. - ESASPER4TA : RT @steforlandoOOC: 00:03 del 1º gennaio 2021, Stefania Orlando ballava da sola in passerella Buon 2022 ?? - lanottesultetto : RT @steforlandoOOC: 00:03 del 1º gennaio 2021, Stefania Orlando ballava da sola in passerella Buon 2022 ?? -