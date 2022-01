Sergio Mattarella e il coraggio della buona retorica (Di sabato 1 gennaio 2022) Premessa, le parole che seguono sono intrise di buonismo. E la premessa valga per tutti quelli che pensano che i sentieri storti siano quelli più giusti, che le scorciatoie urlate siano segno di forza politica o di politica forte: lasciate perdere, non proseguite la lettura. Fate altro, non perdete il vostro tempo. Perché esiste una gerarchia valoriale. Esistono il bene e il male, sì anche in politica. Ed è in nome di questa gerarchia che dovremmo tutti ringraziare Sergio Mattarella per il coraggio della buona retorica. E per il coraggio di un patriottismo senza spigoli che parla di unità nazionale, di solidarietà, di responsabilità. E di comunità. Perché cittadini di una nazione per sentirsi tali hanno bisogno anche di questo, proprio di questo. Hanno bisogno di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 gennaio 2022) Premessa, le parole che seguono sono intrise di buonismo. E la premessa valga per tutti quelli che pensano che i sentieri storti siano quelli più giusti, che le scorciatoie urlate siano segno di forza politica o di politica forte: lasciate perdere, non proseguite la lettura. Fate altro, non perdete il vostro tempo. Perché esiste una gerarchia valoriale. Esistono il bene e il male, sì anche in politica. Ed è in nome di questa gerarchia che dovremmo tutti ringraziareper il. E per ildi un patriottismo senza spigoli che parla di unità nazionale, di solidarietà, di responsabilità. E di comunità. Perché cittadini di una nazione per sentirsi tali hanno bisogno anche di questo, proprio di questo. Hanno bisogno di ...

