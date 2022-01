Rende | sfondano una vetrina con un' auto per rubare i soldi dalle slot machine ma le trovano vuote

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rende sfondano

LaC news24

Tentato furto con spaccata intorno alla mezzanotte di ieri a Rende, nella zona di Roges. Tre persone hanno sfondato la vetrina di una sala giochi con un'auto per tentare di portare via i soldi che erano rimasti nelle slot machine e nella cassa. Tentato furto con spaccata intorno alla mezzanotte di ieri a Rende, nella zona di Roges. Tre persone hanno sfondato la vetrina di una sala giochi con un'auto per tentare di portare via i soldi che era ... I malviventi hanno lanciato un'auto contro la vetrina della sala giochi provocando ingenti danni RENDE – Hanno tentato di sfondare con il metodo della "spaccata" la vetrina di una sala giochi per ruba ...